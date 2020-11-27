Мхитарян и Роналду вошли в новую команду недели PES 2021

Компания Konami представила новую команду недели PES 2021, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду — 95 OVR. Также карточку с рейтингом 89 OVR получил армянский полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян.

26 ноября. Команда недели PES 2021. Фото Twitter

Наборы (агенты) с этими карточками доступны в течение недели, начиная с четверга.