Месси, Балотелли и Сауль вошли в команду недели PES 2019

В футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer 2019 вышла символическая сборная лучших игроков недели. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Полностью команда недели выглядит следующим образом:
Featured Players of the Week are back. Just look at the selection... 😍 #PES2019 #PES2019Mobile pic.twitter.com/PAUWsxy8dy– Pro Evolution Soccer (@officialpes) 4 апреля 2019 г.
Данных игроков можно заполучить в свои команды в течение недели, начиная с 14 марта.
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