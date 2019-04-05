Месси, Балотелли и Сауль вошли в команду недели PES 2019

В футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer 2019 вышла символическая сборная лучших игроков недели. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Полностью команда недели выглядит следующим образом:

Данных игроков можно заполучить в свои команды в течение недели, начиная с 14 марта.