Лицо Бакаева добавили в PES 2021

В четверг, 3 декабря, компания Konami выпустила третье по счету дополнение для футбольного симулятора eFootball PES 2021. Одной из особенностей нового DLC является обновление внешнего вида игроков. Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев получил фотореалистичное лицо.

Напомним, релиз eFootball PES 2021 состоялся 15 сентября на всех популярных платформах. Чемпионат России полностью представлен только в этом футбольном симуляторе.