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Экс-игрок «Зенита» Кришито вошел в команду недели FIFA 21

04:04
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Компания EA Sports представила 17-ю команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

В список из 23 игроков попал бывший защитник «Зенита», а ныне игрок «Дженоа» Доменико Кришито.

Наборы с этими карточками доступны в наборах и трансферном рынке, начиная со среды.

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