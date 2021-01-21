Экс-игрок «Зенита» Кришито вошел в команду недели FIFA 21
04:04
Компания EA Sports представила 17-ю команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
В список из 23 игроков попал бывший защитник «Зенита», а ныне игрок «Дженоа» Доменико Кришито.
Наборы с этими карточками доступны в наборах и трансферном рынке, начиная со среды.
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