Экс-игрок «Зенита» Кришито вошел в команду недели FIFA 21

Компания EA Sports представила 17-ю команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

В список из 23 игроков попал бывший защитник «Зенита», а ныне игрок «Дженоа» Доменико Кришито.

Wondergoals, key assists, critical stops, and big time stoppers. The football landscape's best from the past week are here in #TOTW17. #FIFA21 #FUT pic.twitter.com/hbdjF87jgI — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) January 20, 2021

Наборы с этими карточками доступны в наборах и трансферном рынке, начиная со среды.