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Экс-игрок «Спартака» Пашалич вошел в новую команду недели FIFA 22

00:11
Марио Пашалич. Фото Instagram
Марио Пашалич. Фото Instagram
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Компания EA Sports представила десятую команду недели FIFA 22, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

В число игроков, получивших TOTW-карточки, вошел полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич — 82 OVR. Он забил 2 гола и сделал голевую передачу в матче против «Специи» (5:2).

Напомним, ранее Пашалич выступал за «Спартак». В сезоне-2017/18 он сыграл 32 матча за красно-белых, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 24 ноября.

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Евгений Козинов все материалы автора
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