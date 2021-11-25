Экс-игрок «Спартака» Пашалич вошел в новую команду недели FIFA 22

Компания EA Sports представила десятую команду недели FIFA 22, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

В число игроков, получивших TOTW-карточки, вошел полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич — 82 OVR. Он забил 2 гола и сделал голевую передачу в матче против «Специи» (5:2).

Напомним, ранее Пашалич выступал за «Спартак». В сезоне-2017/18 он сыграл 32 матча за красно-белых, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 24 ноября.