Ван Дейк, Гризманн и Гюндоган вошли в новую команду недели FIFA 22

Компания EA Sports представила одиннадцатую команду недели FIFA 22, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк — 90 OVR. 30-летний голландец помог своей команде не пропустить в матче против «Саутгемптона» (4:0), а также забил гол.

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 1 декабря.