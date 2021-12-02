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Ван Дейк, Гризманн и Гюндоган вошли в новую команду недели FIFA 22

01:55
Виргил ван Дейк. Фото Instagram
Виргил ван Дейк. Фото Instagram
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Компания EA Sports представила одиннадцатую команду недели FIFA 22, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк — 90 OVR. 30-летний голландец помог своей команде не пропустить в матче против «Саутгемптона» (4:0), а также забил гол.

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 1 декабря.

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Евгений Козинов все материалы автора
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