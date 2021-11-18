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Мбаппе и Кейн вошли в новую команду недели FIFA 22

01:24
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Компания EA Sports представила девятую команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Кильян Мбаппе — 92 OVR. 22-летний французский форвард забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу в матче с Казахстаном (8:0), а также отметился голом и голевой передачей во встрече с Финляндией (2:0).

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 17 ноября.

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Евгений Козинов все материалы автора
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