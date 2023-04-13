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Сегодня, 06:03

Доннарума, Де Лигт и Грилиш вошли в новую команду недели FIFA 23

Евгений Козинов
Корреспондент
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Джанлуиджи Доннарума.
Фото Global Look Press
24-я команда недели FIFA 23.
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Компания EA Sports представила 24-ю команду недели FIFA 23, игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма — 90 OVR. 24-летний итальянец отыграл на ноль в матче 30-го тура чемпионата Франции против «Ниццы» (2:0).

24-я команда недели FIFA 23.

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 15 апреля.

Джанлуиджи Доннарумма
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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