Доннарума, Де Лигт и Грилиш вошли в новую команду недели FIFA 23

Компания EA Sports представила 24-ю команду недели FIFA 23, игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма — 90 OVR. 24-летний итальянец отыграл на ноль в матче 30-го тура чемпионата Франции против «Ниццы» (2:0).

24-я команда недели FIFA 23.

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 15 апреля.