Гризманн, Павар и Стоунс вошли в новую команду недели FIFA 23
Компания EA Sports представила 25-ю команду недели FIFA 23, игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн — 89 OVR. 32-летний француз оформил дубль в матче 29-го тура ла лиги против «Альмерии» (2:1).
Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 19 апреля.
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