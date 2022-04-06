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Сегодня, 22:35

В Федерации керлинга России рассказали о перспективах возвращения на международную арену

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Президент Федерации керлинга России, депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» рассказал о перспективах возвращения на международную арену.

«Юристы отрабатывают все моменты. Мы сейчас находимся в переговорах с международной федерацией керлинга. Мы прорабатываем моменты, которые помогли бы нам продолжить сотрудничать. У нас есть перспективы», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее стало известно, что 10 российских спортивных организаций подали апелляцию в CAS на решение международных федераций об отстранении спортсменов.

В конце февраля МОК рекомендовал всем международным спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от участия соревнованиях.

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