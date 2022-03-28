Крушельницкий выступит на чемпионате России по керлингу впервые после дисквалификации

Керлингист Александр Крушельницкий выступит на чемпионате России, который станет его первым турниром после дисквалификации за допинг, сообщает ТАСС. Крушельницкий выступит на турнире за команду Алексея Тимофеева.

В допинг-пробе Крушельницкого, взятой на Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году, где он вместе с супругой Анастасией Брызгаловой выиграл бронзовые медали в соревнованиях смешанных пар, был обнаружен мельдоний.

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018, Крушельницкий и Брызгалова были лишены олимпийских наград. Позднее спортсмен отказался подавать апелляцию на дисквалификацию.

Чемпионат России среди мужских команд пройдет в Сочи с 13 по 21 апреля.