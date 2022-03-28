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28 марта, 20:47

Крушельницкий выступит на чемпионате России по керлингу впервые после дисквалификации

Иван Шитик
Корреспондент
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Керлингист Александр Крушельницкий выступит на чемпионате России, который станет его первым турниром после дисквалификации за допинг, сообщает ТАСС. Крушельницкий выступит на турнире за команду Алексея Тимофеева.

В допинг-пробе Крушельницкого, взятой на Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году, где он вместе с супругой Анастасией Брызгаловой выиграл бронзовые медали в соревнованиях смешанных пар, был обнаружен мельдоний.

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018, Крушельницкий и Брызгалова были лишены олимпийских наград. Позднее спортсмен отказался подавать апелляцию на дисквалификацию.

Чемпионат России среди мужских команд пройдет в Сочи с 13 по 21 апреля.

Источник: https://tass.ru/sport/14208551
Александр Крушельницкий
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