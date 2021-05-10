Скип сборной России по керлингу Ковалева: «Придется в следующем году ехать за золотом ЧМ»

Скип женской сборной России по керлингу Алина Ковалева прокомментировала финал чемпионата мира против Швейцарии (2:4).

«Мы сегодня допускали больше ошибок, чем вчера, что и стало ключом к нашему поражению. Безусловно, мы счастливы, мы много для этого работали. Придется в следующем году ехать за золотом», — приводит слова Ковалевой ТАСС со ссылкой на «Евроспорт».

Сборная Швейцарии в шестой раз за последние 9 лет стала чемпионом мира. Россиянки с 2014 по 2018 год 4 раза завоевывали бронзовые медали и один раз — серебро.