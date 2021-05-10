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Скип сборной России по керлингу Ковалева: «Придется в следующем году ехать за золотом ЧМ»

01:40
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Скип женской сборной России по керлингу Алина Ковалева прокомментировала финал чемпионата мира против Швейцарии (2:4).

«Мы сегодня допускали больше ошибок, чем вчера, что и стало ключом к нашему поражению. Безусловно, мы счастливы, мы много для этого работали. Придется в следующем году ехать за золотом», — приводит слова Ковалевой ТАСС со ссылкой на «Евроспорт».

Сборная Швейцарии в шестой раз за последние 9 лет стала чемпионом мира. Россиянки с 2014 по 2018 год 4 раза завоевывали бронзовые медали и один раз — серебро.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11332593

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