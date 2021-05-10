Свищев — о серебре российских керлингисток на ЧМ: «Грандиозный результат в сегодняшней ситуации»
Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев прокомментировал серебряные медали женской сборной чемпионате мира.
«Сенсации не состоялось, к сожалению, но считаю, что все равно это грандиозный результат в сегодняшней ситуации. Была феноменальная игра в группе, и это лучший результат за всю историю российского керлинга. Но одновременно мы ждали после такой игры золота. В любом случае это очень важное и достойное серебро для всей команды и федерации», — приводит слова Свищева ТАСС.
Женская сборная России в финале чемпионата мира уступила Швейцарии со счетом 2:4.
Сборная Швейцарии в шестой раз за последние 9 лет стала чемпионом мира. Россиянки с 2014 по 2018 год 4 раза завоевывали бронзовые медали и один раз — серебро.
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