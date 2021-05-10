Женская сборная России проиграла Швейцарии в финале чемпионата мира по керлингу
00:40
Женская сборная России в финале чемпионата мира по керлингу уступила Швейцарии со счетом 2:4. Решающий матч прошел в Калгари (Канада) 9 мая.
В составе российской сборной выступали Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.
В полуфинале россиянки победили Швецию со счетом 8:7, а швейцарки обыграли сборную США — 7:3.
Сборная Швейцарии в шестой раз за последние 9 лет стала чемпионом мира. Россиянки с 2014 по 2018 год 4 раза завоевывали бронзовые медали и один раз — серебро.
Чемпионат мира
Женщины
Финал
Россия — Швейцария — 2:4
Матч за 3-е место
США — Швеция — 9:5
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