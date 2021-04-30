Сборная России заняла третье место на турнире по керлингу в Муроме

В Муроме (Владимирская область) завершился международный турнир по керлингу Worl Curling Tour – Murom Classic. С 27 по 30 апреля 12 команд из Швеции, Швейцарии, Турции и России соревновались на арене «Кристалл».

Чемпионов и призеров соревнований определили сегодня. В полуфинале сборная России, которая недавно заняла четвертое место на чемпионате мира-2021 в Канаде проиграла первой сборной Москвы, а юниорская сборная России уступила первой сборной Швейцарии. В финальном матче сборная Швейцарии обыграла команду Москвы, а первая сборная России во главе со скипом Сергеем Глуховым выиграла «бронзу» в матче с юниорской сборной Россией.

Турнир проводился в рамках промо-компании Федерации керлинга России по развитию этого вида спорта в регионах. По соглашению с правительством Владимирской области в Муроме в августе откроется школа керлинга, где будет работать призер чемпионатов мира и Европы, заслуженный мастер спорта Маргарита Фомина.

(Рустам Имамов)

Керлинг. Worl Curling Tour – Murom Classic. Мужчины. Итоговое положение

1. Сборная Швейцарии-1

2. Сборная Москвы-1

3. Сборная России

4. Сборная России (юниоры)