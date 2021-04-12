Скип сборной России раскрыл секрет прорыва нашей команды на чемпионате мира

После завершения мужского чемпионата мира по керлингу, на котором сборная России впервые в истории вышла в полуфинал и заняла итоговое четвертое место, скип команды Сергей Глухов рассказал, что не получилось в решающих матчах, и за счет чего россияне смогли стать главным открытием нынешнего турнира.

— И радость есть, и расстроены таким результатом, — сказал Глухов журналистам. — Когда выходишь в плей-офф, все равно уже хочется пройти этот путь до конца, побороться за медали. А мы боролись не очень хорошо, особенно в полуфинале с Шотландией. Были проблемы, на мой взгляд, психологического характера. Мы были не готовы победить, делали много ошибок. Во второй игре уже собрались, терять уже было нечего, и показали достойную игру. Но соперники выглядели отлично и выполнили все свои ключевые броски. Плюс в начале мы их, конечно, отпустили в счете. Догонять соперника высокого класса всегда проблема.

— Тем не менее, на предварительном этапе команда одержала 11 побед в 13 встречах, это хороший показатель?

— Да, побед было много. Групповой раунд мы отыграли, пожалуй, даже лучше, чем сами рассчитывали. Думаю, такого результата от нас здесь никто не ждал. И соперники, и судьи, и тренеры подходили к нам после матчей, хвалили. В группе мы показывали куда более качественную игру, чем в плей-офф. Победа над Канадой, естественно, стоит особняком — она первая над этим соперником на официальных соревнованиях. После этого была определенная эйфория, но она отступает, когда понимаешь, что турнир продолжается, и нужно двигаться дальше. Встреча с канадцами была нервной, но они много ошибались, и мы забрали ключевые энды.

— В чем секрет вашего прорыва?

— У нас внутри команды сложилось хорошее взаимопонимание и взаимодействие, общее видение игры и стиль — чего не было до нынешнего чемпионата. Мы подходили к этому, но недостаток стартов, международных турниров и в принципе игр не давал нам полностью раскрыться как команде. Естественно, мы очень рады олимпийской лицензии, это была одна из главных задач, когда мы ехали на эти соревнования. Теперь можно без всяких дополнительных отборов спокойно готовиться к Играм, это плюс. Для меня и всех ребят, кроме Антона Калалба, Олимпиада будет первой в карьере. Нужно готовиться больше морально, потому что техническую и тактическую базу мы уже наработали.

— Как расцениваете возможность выступить на Олимпиаде лично вы?

— Для меня участие в Играх, прежде всего, возможность реализовать себя. Побороться за высокое место для своей страны. Тем более, что такая возможность предоставляется не каждый год. Конечно, хотелось бы оказаться как можно выше, будем к этому стремиться. А пока хотим поблагодарить всех, кто причастен к нашему успеху — тренеров, членов команды, руководство национальной федерации. А еще друзей, родственников и всех, кто за нас болел. Была проделана очень большая работа, в том числе и организационная. Теперь можно пару дней отдохнуть перед чемпионатом России. Но основная цель теперь впереди.

Напомним, что мужская сборная России впервые сумела пройти олимпийский отбор — ранее она была представлена только на домашних Играх в Сочи.

(Антон Бабошин)