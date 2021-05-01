Россия обыграла Корею на чемпионате мира

Сборная России выиграла у команды Кореи на женском чемпионате мира. Это вторая победа россиянок в двух встречах. Ранее была обыграна Германия.

За сборную России на турнире выступают Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Чемпионат мира

Женщины

Групповой этап

Германия — США — 8:7

Япония — Шотландия — 5:10

Канада — Чехия — 9:2

Корея — Россия — 7:8