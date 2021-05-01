Россия обыграла Корею на чемпионате мира
07:54
Сборная России выиграла у команды Кореи на женском чемпионате мира. Это вторая победа россиянок в двух встречах. Ранее была обыграна Германия.
За сборную России на турнире выступают Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.
Чемпионат мира
Женщины
Групповой этап
Германия — США — 8:7
Япония — Шотландия — 5:10
Канада — Чехия — 9:2
Корея — Россия — 7:8
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