Россияне Москалева и Еремин обыграли австралийцев на чемпионате мира по керлингу среди смешанных пар
20:14
Российские керлингисты Анастасия Москалева и Александр Еремин выиграли у сборной Австралии (10:4) на чемпионате мира среди смешанных пар. Турнир проходит в Абердине (Шотландия).
В активе российской команды две победы при трех поражениях. Завтра сборной России предстоит матч против сборной Венгрии.
Россияне выступают в группе А. В полуфинал напрямую выйдет лидер группы, а за еще одну путевку в 1/2 финала поспорят сборные, занявшие второе и третье места.
Путевку на Олимпиаду-2022 в Пекине по итогам турнира получат семь сборных.
Чемпионат мира в дабл-миксте
Группа A
Германия — Испания — 9:2
Россия — Австралия — 10:4
Чехия — Шотландия — 5:7
Канада — Корея — 8:3
Италия — Венгрия — 6:5
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