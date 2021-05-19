Россияне Москалева и Еремин обыграли австралийцев на чемпионате мира по керлингу среди смешанных пар

Российские керлингисты Анастасия Москалева и Александр Еремин выиграли у сборной Австралии (10:4) на чемпионате мира среди смешанных пар. Турнир проходит в Абердине (Шотландия).

В активе российской команды две победы при трех поражениях. Завтра сборной России предстоит матч против сборной Венгрии.

Россияне выступают в группе А. В полуфинал напрямую выйдет лидер группы, а за еще одну путевку в 1/2 финала поспорят сборные, занявшие второе и третье места.

Путевку на Олимпиаду-2022 в Пекине по итогам турнира получат семь сборных.

Чемпионат мира в дабл-миксте

Группа A

Германия — Испания — 9:2

Россия — Австралия — 10:4

Чехия — Шотландия — 5:7

Канада — Корея — 8:3

Италия — Венгрия — 6:5