Россия уступила Швейцарии на чемпионате мира по керлингу
20:58
В матче группового этапа чемпионата мира по керлингу среди женщин в Калгари (Канада) сборная Швейцарии обыграла команду России (8:6).
Швейцарки с девятью победами и одним поражением занимают первое место. У россиянок столько же побед и два поражения, они идут вторыми. Обе команды уже обеспечили себе место в плей-офф.
Чемпионат мира
Женщины
Групповой этап
Швейцария — Россия — 8:6
Италия — Япония — 2:8
Корея — Китай — 7:1
Канада — Дания — 10:8
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