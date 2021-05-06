Россия уступила Швейцарии на чемпионате мира по керлингу

В матче группового этапа чемпионата мира по керлингу среди женщин в Калгари (Канада) сборная Швейцарии обыграла команду России (8:6).

Швейцарки с девятью победами и одним поражением занимают первое место. У россиянок столько же побед и два поражения, они идут вторыми. Обе команды уже обеспечили себе место в плей-офф.

Чемпионат мира

Женщины

Групповой этап

Швейцария — Россия — 8:6

Италия — Япония — 2:8

Корея — Китай — 7:1

Канада — Дания — 10:8