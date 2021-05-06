Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
07:47
Сборная России проиграла команде Чехии в матче группового турнира женского чемпионата мира по керлингу. Это первое поражение россиянок на турнире после девяти подряд побед.
Сборную России представляют скип Алина Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.
Следующий матч российская команда проведет 6 мая (18.00) против сборной Швейцарии.
Чемпионат мира проходит в Канаде. На турнире команды разыграют путевки на Олимпиаду-2022.
Чемпионат мира
Женщины
Групповой этап
Япония — Корея — 8:9
США — Швеция — 4:10
Чехия — Россия — 7:5
Шотландия — Швейцария — 6:10
Шотландия — Эстония — 8:5
Германия — Китай — 7:5
Италия — Дания — 5:9
Чехия — США — 3:11
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