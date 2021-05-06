Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира

Сборная России проиграла команде Чехии в матче группового турнира женского чемпионата мира по керлингу. Это первое поражение россиянок на турнире после девяти подряд побед.

Сборную России представляют скип Алина Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Следующий матч российская команда проведет 6 мая (18.00) против сборной Швейцарии.

Чемпионат мира проходит в Канаде. На турнире команды разыграют путевки на Олимпиаду-2022.

Чемпионат мира

Женщины

Групповой этап

Япония — Корея — 8:9

США — Швеция — 4:10

Чехия — Россия — 7:5

Шотландия — Швейцария — 6:10

Шотландия — Эстония — 8:5

Германия — Китай — 7:5

Италия — Дания — 5:9

Чехия — США — 3:11