Россия обыграла Шотландию на чемпионате мира по керлингу

Сборная России обыграла команду Шотландии в матче группового турнира женского чемпионата мира по керлингу. Это 10-я победа россиянок в 12 играх на турнире. Они идут на 2-м месте в таблице.

Сборную России представляют скип Алина Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Следующий матч российская команда проведет 7 мая (18.00) против сборной США.

Чемпионат мира проходит в Канаде. На турнире команды разыграют путевки на Олимпиаду-2022.

Чемпионат мира

Женщины

Групповой этап

Канада — Япония — 5:7

США — Швейцария — 5:6

Германия — Швеция — 1:6

Китай — Италия — 6:4

Швеция — Корея — 6:8

Эстония — Дания — 6:9

Россия — Шотландия — 9:8