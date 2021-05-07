Россия обыграла Шотландию на чемпионате мира по керлингу
07:12
Сборная России обыграла команду Шотландии в матче группового турнира женского чемпионата мира по керлингу. Это 10-я победа россиянок в 12 играх на турнире. Они идут на 2-м месте в таблице.
Сборную России представляют скип Алина Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.
Следующий матч российская команда проведет 7 мая (18.00) против сборной США.
Чемпионат мира проходит в Канаде. На турнире команды разыграют путевки на Олимпиаду-2022.
Чемпионат мира
Женщины
Групповой этап
Канада — Япония — 5:7
США — Швейцария — 5:6
Германия — Швеция — 1:6
Китай — Италия — 6:4
Швеция — Корея — 6:8
Эстония — Дания — 6:9
Россия — Шотландия — 9:8
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