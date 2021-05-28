Певица Манижа рассказала о любви к керлингу: «Ладони вспотели, пока смотрела тренировку»

Российская исполительница Манижа Сангин выступила на церемонии открытия Arсtic Cup в Дудинке (Красноярский край) и рассказала о своих познаниях о кёрлинге и любви к спорту.

«Честно скажу, что не особо знакома с правилами, ноября наблюдала за тренировкой, это все, конечно, супер увлекательно. Так нервно, что у нас даже ладони вспотели, пока мы смотрели эту тренировку», — сказала артистка.

«Я очень люблю спорт, последние три месяца я сама много и активно занималась спортом, чтобы справиться с нервами. Мне спорт помогает стабилизировать своё психологическое состояние. Немного бега, приседаний и сразу хорошее настроение, потому что нагрузки и стресса много и чтобы не сломаться нужно быть крепкой, поэтому я занимаюсь спортом», — добавила Манижа.

Отметим, что соревнования в Дудинке пройдут до 31 мая.

(Рустам Имамов)