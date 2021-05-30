Сборная России заняла второе место на турнире Arctic Cup в Дудинке

В российском заполярном городе Дудинка завершился юбилейный пятый турнир по керлингу Arctic Cup. В соревнованиях в диснциплине дабл-микст, которые проходили в Красноярском крае на протяжении трех дней, приняли участие 10 команд из России, Италии, Эстонии, Швейцарии, Швеции и Венгрии.

Среди участников были известные керлингисты, призеры чемпионатов Европы и мира Анна Сидорова, Кира Езех и Алина Ковалева. Победителями стали представители сборной Швейцарии Бриар Хуерлиманн и Янник Шваллер. Вторыми стали россияне Анна Самойлик и Михаил Васьков. Третье место заняли россияне Алтна Ковалева и Сергей Глухов. Кира Езех и Алексей Стукальский заняли шестое место.

Отметим, что ранее турнир World Curling Cup провели в Муроме (Владимирская область).

(Рустам Имамов).