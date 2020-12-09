Команда из Санкт-Петербурга стала чемпионом России по керлингу

В Сочи прошел чемпионат России по керлингу среди мужских команд 2020 года.

В соревнованиях приняли участие 20 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Иркутской области, Новосибирской области, Челябинской области, Калининградской области, Красноярского края и Краснодарского края.

Команда из Санкт-Петербурга со скипом Алексеем Тимофеевым стала победителем чемпионата России. В финальном матче группы А команда Петербурга победила сборную Краснодарского края со скипом Сергеем Глуховым. Третье место заняла команда Новосибирской области со скипом Артемом Шмаковым.

Победу в группе Б одержала команда Челябинской области, второе место заняла сборная Петербурга, третье — команда «Воробьевы горы» из Москвы.