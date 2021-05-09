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Чемпионат мира по керлингу, Россия — Швейцария: прямая трансляция финала

20:00
Женская сборная России по керлингу. Фото Instagram
Женская сборная России по керлингу. Фото Instagram
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9 мая в Калгари (Канада) состоится финал женского чемпионата мира по керлингу между сборными России и Швейцарии. Начало — в 22.00 по московскому времени.

В полуфинале россиянки победили Швецию со счетом 8:7, а швейцарки обыграли сборную США (7:3).

Состав сборной России: Галина Арсенькина, Юлия Портунова, Мария Комарова, Алина Ковалева и Екатерина Кузьмина.

Финал Россия — Швейцария покажут каналы «Матч Арена» и «Матч Планета».

Видеотрансляция финала Россия — Швейцария

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