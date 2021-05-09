Чемпионат мира по керлингу, Россия — Швейцария: прямая трансляция финала
20:00
9 мая в Калгари (Канада) состоится финал женского чемпионата мира по керлингу между сборными России и Швейцарии. Начало — в 22.00 по московскому времени.
В полуфинале россиянки победили Швецию со счетом 8:7, а швейцарки обыграли сборную США (7:3).
Состав сборной России: Галина Арсенькина, Юлия Портунова, Мария Комарова, Алина Ковалева и Екатерина Кузьмина.
Финал Россия — Швейцария покажут каналы «Матч Арена» и «Матч Планета».
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю