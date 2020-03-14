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Болельщик заскучал из-за переноса спортивных турниров. И нашел элегантный выход

22:35

Пользователь Twitter под ником martoo14 нашел оригинальный способ справиться с массовой отменой соревнований из-за эпидемии коронавируса.

Матчи НХЛ отменили из-за распространения коронавируса.Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список

Болельщик использовал робот-пылесос и швабру для изображения игры в керлинг.

Ранее стало известно, что Международная федерация керлинга отменила мужской, женский и смешанные чемпионаты мира.

«Не все виды спорта отменены», — написал martoo14.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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