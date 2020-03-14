Болельщик заскучал из-за переноса спортивных турниров. И нашел элегантный выход

Пользователь Twitter под ником martoo14 нашел оригинальный способ справиться с массовой отменой соревнований из-за эпидемии коронавируса.

Болельщик использовал робот-пылесос и швабру для изображения игры в керлинг.

Ранее стало известно, что Международная федерация керлинга отменила мужской, женский и смешанные чемпионаты мира.

«Не все виды спорта отменены», — написал martoo14.