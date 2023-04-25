Арсенькина: «Пощекотали нервы в последнем матче, но проигрывать было нельзя»

Керлингистка Галина Арсенькина, выступающая на Nornickel Curling Cup в паре с Александром Ереминым, поделилась впечатлениями от решающего матча группового этапа с российско-белорусской командой Татьяна Торсунова/Иван Казачков, в котором дуэту пришлось отыгрываться с 0:3 после двух эндов.

— Можно сказать, пощекотали нервы в последнем матче группы, ну, или соперники нам пощекотали, — с улыбкой сказала Арсенькина. — Мы изначально знали ситуацию, что проигрывать нам никак нельзя. Тем более, что видели — у ребят не складывались первые матчи, но сейчас прикатались к этому льду, и процент бросков у них заметно повысился. Мы не расслабились, настраивались нормально. Может, в начале немного сказалось, что не было утренней игры, и мы весь день провели безо льда. У нас были неточности, а соперники очень хорошо играли. Нам нужно было действовать точнее, дожидаться ошибок от оппонентов.

— Как в целом оцените групповой этап?

— Как неплохой. Мы с Сашей встретились здесь в первый раз, к тому же дело осложняло то, что он немного приболел в начале турнира и не присутствовал на раскатке. Поэтому первая игра ушла на адаптацию, и нам немного не хватило. Но хорошо, что потом собрались, сыгрались и уверенно прошли эту стадию. Шансы на полуфинал? Стараюсь не загадывать, у кого лучше сложится игра, тот и победит.

Арсенькина и Еремин сыграют против Елизаветы Трухиной и Николая Лысакова, а в другом полуфинале в среду сойдутся Анастасия Брызгалова/Александр Крушельницкий и Алина Ковалева/Алексей Тимофеев