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Министр спорта РФ вручил государственные награды спортсменам — победителям и призерам Токио-2020

Артем Бухаев
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин вручил государственные награды спортсменам-победителям и призерам ОИ в Токио-2020.
Фото Артем Бухаев, «СЭ»

В среду, 6 апреля, прошла официальная церемония вручения государственных наград в Министерстве спорта РФ.

Олег Матыцин вручил награды Светлане Колесниченко,
Михаилу Вековищеву, Ивану Гиреву, Клименту Колесникову, Павлу Панкову, Анастасии Татаревой и Ярославу Подлесных.

«Наши спортсмены нуждаются в условиях, где их права защищаются. Для этого в министерстве разработан комплекс мер. Понятно, что период очень сложный. Будем проводить соревнования с теми странами, которые согласятся к нам приехать. Мотивация моральная или материальная не была снижена. Мы будем продолжать диалог с международными федерациями. Надеюсь, что в ближайшем будущем Россия вернется как полноправный член мирового спортивного сообщества», — сказал Матыцин.

Олег Матыцин
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