Министр спорта РФ вручил государственные награды спортсменам — победителям и призерам Токио-2020

В среду, 6 апреля, прошла официальная церемония вручения государственных наград в Министерстве спорта РФ.

Олег Матыцин вручил награды Светлане Колесниченко,

Михаилу Вековищеву, Ивану Гиреву, Клименту Колесникову, Павлу Панкову, Анастасии Татаревой и Ярославу Подлесных.

«Наши спортсмены нуждаются в условиях, где их права защищаются. Для этого в министерстве разработан комплекс мер. Понятно, что период очень сложный. Будем проводить соревнования с теми странами, которые согласятся к нам приехать. Мотивация моральная или материальная не была снижена. Мы будем продолжать диалог с международными федерациями. Надеюсь, что в ближайшем будущем Россия вернется как полноправный член мирового спортивного сообщества», — сказал Матыцин.