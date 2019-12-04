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Умер заслуженный тренер России Леонид Остроушко

02:22

3 декабря на 84-м году жизни умер заслуженный тренер России, Узбекистана, легенда «Кайрата» Леонид Остроушко.

В качестве футболиста он практически всю карьеру провел в «Кайрате», играя вместе с командой в высшей и первой лиге чемпионата СССР. Завершив карьеру в 1968 году, он стал тренером команды из Алма-Аты, и в дальнейшем работал во многих клуба Казахстана. В частности, его учеников был Курбан Бердыев. В одном из интервью Остроушко признавался, что получал предложение войти в тренерский штаб «Рубина» Бердыева, который, по его словам, работал по старым конспектам Остроушко.

В России ему удалось поработать в «Смене-Сатурн», петербургском «Динамо» и «Орехово-Зуево». Также Остроушко трудился в Алжире и Узбекистане.

В последние годы жизни тренер преподавал в университете им. Лесгафта в Петербурге.

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