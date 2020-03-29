У легендарного турецкого вратаря Речбера диагнозирован коронавирус

Бывший вратарь «Барселоны» и сборной Турции Рюштю Речбер заболел коронавирусом. Об этом в субботу в своем Instagram сообщила жена футболиста Исил.

— Я бы хотела сообщить вам более приятные новости, но, к сожалению, мой муж был госпитализирован с диагнозом коронавирус, — написала она. — Внезапно у него резко проявились симптомы болезни, мы все еще в шоке. Это трудное время. Мой тест был отрицательным, как и у нашего сына и дочери. Рюштю в больнице, и нам не разрешают его навещать

46-летний Речбер известен по выступлениям за «Барселону» и сборную Турции. Он является рекордсменом национальной команды по количеству проведенных матчей (120).

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 657 691 человек. Умерших — 30 438, выздоровевших — 139 263. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.