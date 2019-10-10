Хроника
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Хроника

«Такой колхоз был бы более справедливым». Путин предложил распределять деньги компаний в спорте через фонд

18:09

Президент России Владимир Путин предложил новую схему финансирования российского спорта. По его мнению, инвесторам клубов нужно направлять средства в общий фонд и распределять по командам.

— Все компании, которые сейчас финансируют свои клубы, должны будут деньги направлять в фонд, а оттуда справедливо распределяться по всем командам. Такой колхоз был бы более справедливым, чем-то, что мы видим сегодня — соревнование кошельков. Насколько это реализуемо, — сказал Путин.

Дополнительная информация

https://twitter.com/dimsmirnov175/status/1182309456996122629

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
16
Офсайд
Прямой эфир
Прямой эфир