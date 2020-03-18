Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева задержана в Москве вместе со звездой «Кадетства» за избиение врачей

Telegram-канал «Mash» сообщает, что полиция задержала актера сериала «Кадетство» Кирилла Емельянова и его подругу Екатерину Бобкову. Девушка проходила свидетельницей по делу о драке с участием форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева осенью 2018-го.

По информации источника, сегодня, 18 марта, Бобкова вместе с Емельяновым проводили время. Актер выпиил и устроил дебош, а после чего уснул. На место приехала бригада скорой помощи. Когда врачи пытались привести его в чувства, актер избил их.

Сейчас Бобкова и Емельянов задержаны. Девушка дает показания в качестве свидетеля. Звезде сериала «Кадетство» грозит два уголовных дела: за избиение врача и оскорбление сотрудников полиции.

Кокорин и Мамаев с 10 октября 2018 года по 17 сентября 2019 отбывали наказание за участие в двух драках в центре Москвы. В ночь с 7-го на 8-е октября Екатерина Бобкова находилась в компании с футболистами.

В мае 2019-го девушка выпала из окна гостиничного номера в чешской Праге. Бобкова проходила лечение в Москве.