Светлана Хоркина, Владимир Сальников и Глеб Гальперин поддержали драму "Мамы чемпионов" на канале СТС

В четверг, 21 марта, состоялась премьера спортивной драмы телеканала СТС и компании Art Pictures Vision – "Мамы чемпионов", которая стартует в эфире 1 апреля в 21:00.

Новый проект от создателей хита "Молодёжка" представили генеральный продюсер канала СТС Антон Федотов, продюсер сериала Дмитрий Табарчук и исполнители главных ролей: Ирина Розанова, Екатерина Вилкова, Сабина Ахмедова, Ася Дубровская, Григорий Верник, Данил Акутин и Бесо Гатаев.

Поддержать новую историю СТС пришли спортсмены, чемпионы Олимпийских игр, мира и Европы: Светлана Хоркина, Владимир Сальников, Глеб Гальперин и Анастасия Гребенкина. Они поделились своими впечатлениями о сериале и рассказали о роли мам в их спортивной карьере.

Светлана Хоркина на премьере драмы "Мамы чемпионов". Фото Пресс-служба телеканала СТС

Светлана Хоркина, гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, девятикратная чемпионка мира, тринадцатикратная чемпионка Европы: "Когда в юном возрасте занимаешься спортом, кому хочется позвонить и рассказать, что очень тяжело? Только маме! В детстве я тренировалась на спортивной базе "Озеро Круглое", тогда не было гаджетов, но был автомат, и каждый ждал звонка от мамы. Конечно, тренер верил в меня, а я – в него, но семья всегда была для меня тылом".

Сюжет картины рассказывает о 17-летней Вере, у которой было всё: золото на соревнованиях, любимый человек, обожаемый папа, мама—тренер по плаванию. Но после предательства мамы в один момент от Веры "уплыла" вся её успешная жизнь: девушка неожиданно покидает большой спорт и остаётся одна с ребёнком на руках. Спустя 15 лет она успешный тренер, среди подопечных которой – её сын Кирилл. Только прошлое не отпускает Веру и преподносит заманчивое предложение. И теперь бывшей чемпионке придётся вновь столкнуться не только с коварством собственной матери, готовой пойти на всё ради больших побед, но и экс-парнем, возглавившим сборную региона.