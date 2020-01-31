Хроника
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хроника

Рабочий, оказавшийся под завалами СКК, начал там работу в конце 2019 года

19:28

Под завалами спортивно-концертного комплекса «Петербургский» нашли тело рабочего, которым оказался 29-летний Матвей Кучеров. Он работал там с конца прошлого года, рассказал его дядя Владимир.

— Но он говорил, что накануне Нового года уже работал на этом объекте, что-то они там делали, — цитирует 47news Владимира.

— У него был опыт выполнения работ на высоте?

— Вроде был, да.

— Он говорил, в какую компанию устроился?

— Нет, этого я не знаю.

Владимир также рассказал, что сейчас он направляется к родителям погибшего.

Дополнительная информация

https://47news.ru/articles/168759/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир