Рабочий, оказавшийся под завалами СКК, начал там работу в конце 2019 года
19:28
Под завалами спортивно-концертного комплекса «Петербургский» нашли тело рабочего, которым оказался 29-летний Матвей Кучеров. Он работал там с конца прошлого года, рассказал его дядя Владимир.
— Но он говорил, что накануне Нового года уже работал на этом объекте, что-то они там делали, — цитирует 47news Владимира.
— У него был опыт выполнения работ на высоте?
— Вроде был, да.
— Он говорил, в какую компанию устроился?
— Нет, этого я не знаю.
Владимир также рассказал, что сейчас он направляется к родителям погибшего.
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