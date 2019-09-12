Президентский совет проанализирует состояние спорта во всех регионах России

Помощник президента РФ Игорь Левитин рассказал, что будет обсуждаться на заседании Совета по физической культуре и спорту при президенте России, которое пройдет в рамках форума «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде в начале октября.

— Мы хотим совмещать этот форум с заседаниями президентского совета по физической культуре и спорту, — отметил Левитин. — Они проходят два раза в год, и теперь, видимо, одно из них будет во время форумов. Вы знаете, что главой государства поставлена задача к 2024 году вовлечь в постоянные занятия спортом 55 процентов населения России. Это очень серьезная задача, стоящая перед регионами. И в рамках президентского совета мы впервые проанализируем состояние спорта в каждом субъекте РФ. У губернаторов будет возможность доложить президенту о существующих проблемах — что нужно делать, чтобы спорт был доступен для всех. (Антон Бабошин)