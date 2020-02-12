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Мишустин увеличил число заместителей министров спорта с пяти до шести

13:26

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении количества заместителей министра спорта с пяти до шести. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Во вторник заместителем министра спорта РФ был назначен бывший глава правительства Чечни Одес Байсултанов. 21 января министерство возглавил Олег Матыцин.

Дополнительная информация:

http://www.pravo.gov.ru/

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