Мишустин увеличил число заместителей министров спорта с пяти до шести

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении количества заместителей министра спорта с пяти до шести. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Во вторник заместителем министра спорта РФ был назначен бывший глава правительства Чечни Одес Байсултанов. 21 января министерство возглавил Олег Матыцин.