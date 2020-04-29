Министерство спорта РФ было вынуждено сократить часть бюджета государственной программы «Спорт — норма жизни» и вернуть 7 миллиардов рублей в резервный фонд.

— Продолжаем реализацию проекта «Спорт- норма жизни» в очень непростых условиях, — приводит слова министра спорта РФ Олега Матыцина ТАСС. — Мы вынуждены были по решению правительства сократить часть бюджета, перечислить в резервный фонд порядка 7 млрд рублей. Это, конечно, скажется на организации тренировочного процесса и проведении соревнований. Но надеюсь, это будет некритично, и вместе мы найдем выход из сложившейся ситуации.

Проект «Спорт — норма жизни» входит в нацпроект «Демография» наравне с еще четырьмя федеральными проектами: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья».