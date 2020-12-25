Матыцин надеется на участие легкоатлетов в Олимпиаде в Токио

Министр спорта Олег Матыцин во время итоговой пресс-конференции заявил, что верит в участие наших легкоатлетов в Олимпийских играх в Токио.

— Одной из побед я считаю налаживание конструктивного диалога с World Athletics, — заявил Матыцин. — Это было одной из актуальных задач уходящего года. Сейчас избран новый президент Петр Иванов, он уже сформировал команду. Я надеюсь, наши спортсмены примут участие в ближайших соревнованиях, в том числе и в Олимпийских играх.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) в ноябре 2015 года. Причиной стал допинговый скандал, расследованием которого занималось Всемирное антидопинговое агентство. 9 ноября 2015-го комиссия ВАДА рекомендовала дисквалифицировать ВФЛА за систематические нарушения, связанные с применением спортсменами допинга и запрещенных методов.

В сентябре 2020 года Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) продлила срок по доработке плана по восстановлению для ВФЛА до 1 марта 2021 года.

(Наталья Марьянчик)