Источник: у Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивают как крайне тяжелое

У известного певца и болельщика «Динамо» Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как крайне тяжелое, сообщает Telegram-канал 112.

Источник сообщает, что вирус вызвал у певца двухстороннюю пневмонию.

Ранее сообщалось, что Лещенко госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке вместе с супругой из-за подозрения на коронавирус. В среду вечером Telegram-канал Baza сообщал, что у певца начались трудности с дыханием, он начал задыхаться, после чего было принято решение перевести его в реанимационное отделение.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.