Госпитализированный с подозрением на коронавирус Лещенко снимался в программе с Хазановым, Рубальской и Малаховым

Как стало известно «СЭ», госпитализированный с подозрением на коронавирус известный певец и член Консультативного совета футбольного клуба «Динамо» Лев Лещенко 19 марта участвовал в записи шоу на канале «Россия-1», и уже тогда чувствовал себя неважно.

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В съемках передачи, вышедшей в эфир в субботу, также принимали участие известный артист Геннадий Хазанов, поэтесса Лариса Рубальская, ведущие Андрей Малахов и Ангелина Вовк, певица Екатерина Шаврина и многие другие.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 392 780 человек. Умерших — 17 159, выздоровевших — 102 980. В России на данный момент подтверждено 495 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.