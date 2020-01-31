Источник: разбирать аварийную крышу СКК доверили компании с нулевым опытом работ

Генеральный директор компании «СК Прайд» Антон Шевченко опроверг информацию о причастности к демонтажу рухнувшей крыши СКК. «Петербургский». Эту фирму в качестве исполнителя называл концессионер проекта реконструкции комплекса «СКА Арена».

— На объект мы должны были выйти позже, — цитирует «Фонтанка» Шевченко. — Когда — не скажу.

По информации источника, к разбору кровли могла быть привлечена другая компания — ООО «АН Дорстройпроект». По данным ЕГРЮЛ, это фирма с нулевым опытом демонтажных работ. Присутствует пометка, что предоставленные этой компанией сведения признаны недостоверными.

Напомним, в процессе демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» в Московском районе Санкт-Петербурга 31 января рухнула крыша и часть здания. Произошло обрушение 80 процентов конструкций стен и кровли. Примерная площадь обрушения 25-28 тысяч кв. метров.

По данным источников, обрушение произошло, когда рабочие производили срез скрепляющих кровлю с железобетонным кольцом вант. В итоге после удаления десяти растяжек крыша рухнула. Один человек, предположительно, погиб. По факту обрушения крыши проводится доследственная проверка.