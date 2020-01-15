Хэмилтон, Месси и Надаль претендуют на звание спортсмена года Laureus

Названы номинанты на получение престижной премии Laureus по итогам 2019 года. Церемония вручения наград пройдет в Берлине 17 февраля.

Спортсмен года: Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Формула-1»), Элиуд Кипчоге (Кения, легкая атлетика), Марк Маркес (Испания, мотоспорт), Лионель Месси (Аргентина, футбол), Рафаэль Надаль (Испания, теннис), Тайгер Вудс (США, гольф).

Спортсменка года: Симона Байлз (США, спортивная гимнастика), Эллисон Феликс (США, легкая атлетика), Шелли-Энн Фрэйзер-Прайс (Ямайка, легкая атлетика), Наоми Осака (Япония, теннис), Меган Рапино (США, футбол), Микаэла Шиффрин (США, горнолыжный спорт).

Команда года: «Ливерпуль» (футбол), «Мерседес» («Формула-1»), сборная ЮАР (регби), сборная Испании (баскетбол), «Торонто» (баскетбол), женская сборная США (футбол).

Спортсмен-паралимпиец года: Омара Дюранд (Куба, легкая атлетика), Диде де Грот (Голландия, теннис), Оксана Мастерс (США, велоспорт и лыжи), Йетце Плат (Голландия, велоспорт и триатлон), Мануэла Шер (Швейцария, легкая атлетика), Элис Тай (Великобритания, плавание).

Камбэк года: Натан Эдриан (США, плавание), София Флерш (Германия, автоспорт), Кристиан Лилиифано (Австралия, регби), Кавай Ленард (США, баскетбол), «Ливерпуль» (Англия, футбол), Энди Маррэй (Великобритания, теннис).

Прорыв года: Бьянка Андрееску (Канада, теннис), Эган Берналь (Колумбия, велоспорт), Кори Гауфф (США, теннис), сборная Японии (регби), Энди Руис (США, бокс), Реган Смит (США, плавание).