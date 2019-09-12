Два десятка лидеров мирового спорта приедут в октябре в Нижний Новгород

Около 20 глав международных спортивных федераций примут участие в работе VIII международного форума «Россия — спортивная держава», который пройдет в начале октября в Нижнем Новгороде.

— Мы проводим форум с 2009 года, первый из них состоялся в Казани, — напомнил министр спорта РФ Павел Колобков. — С нынешнего года он официально становится ежегодным. У нас запланирована очень насыщенная деловая программа — пленарное заседание будет посвящено интеграции российского спорта в мировой и международному сотрудничеству. Поэтому форум посетят около 20 руководителей международных спортивных организаций и федераций. А также региональные министры спорта, главы российских федераций, крупные бизнесмены. (Антон Бабошин)