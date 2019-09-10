Аркадий Дворкович: «Планируем построить в «Сколково» стадионы международного уровня»

Председатель Фонда «Сколково», президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал о спортивных планах развития инновационного центра «Сколково», заявив, что в скором времени на этой территории будет построены хоккейная арена и футбольный стадион международного уровня.

— Мы надеемся, что Сколково станет местом не только для инноваций, но и для спорта, искусства и различных видов деятельности. Шахматы — это можно сказать, первая ласточка. Мы уже проектируем и начинаем строить спортивные объекты. Так, мы уже заканчиваем строительство теннисной академии, за этим последует хоккейный и футбольный стадионы. Это не будут сверхдорогие объекты, они будут скромными, но позволят проводить в том числе и международные турниры. (Петр Григоренко)