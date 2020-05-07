Алдонин вернул 21,5 миллиона рублей и отсудил имущество у предпринимателя

Экс-футболист сборной России и ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА-2005 Евгений Алдонин отсудил у получателя своих украденных денег все имущество, сообщает Telegram-канал Mash.

В 2013 году со счетов Алдонина пропало 48 миллионов рублей, 21,5 миллиона оказались на счету предпринимателя Романа Щербакова после того, как сотрудники банка «Замоскворецкий» оформили фейковый заем на его имя. Деньги оказались у брата одной из сотрудниц Яниса Павлова, он попросил Щербакова их обналичить.

Павлов сбежал со своей семьей из страны, а Алдонин подал в суд на Щербакова, который сделал неудачную попытку оформить имущество на других людей. С него взыскали 21,5, миллиона и имущество — земельный участок и половину квартиры, оцененную в семь миллионов.