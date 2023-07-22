В Германии потребовали снятия Дворковича с поста президента ФИДЕ. Все из-за событий в Москве

Необычная претензия от берлинской шахматной федерации.

В считаных видах спорта в мире Россия сохранила свое реальное влияние. Один из них — шахматы, где нет отстранения от соревнований, а лишь отсутствие государственной символики и конкретные отстранения за активную поддержку СВО на Украине (кейс Сергея Карякина). И понятно, что это вызывает недовольство за рубежом.

Мероприятие в российской столице

Во многом влияние произошло благодаря сохранению поста Аркадием Дворковичем — он был уволен с государственных должностей и исключен из аффилированных с государством, например, из Президентского совета по образованию и науке. Однако место президента Международной федерации шахмат Дворкович сохранил, к неудовольствию многих зарубежных коллег.

И вот теперь Дворковича снова хотят убрать. На этот раз немцы. И все из-за неудачного, по их мнению, пересечения в одной точке с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым.

В четверг президент ФИДЕ побывал на мероприятии в Центральном доме шахматиста имени Михаила Ботвинника в Москве, приуроченном к международному дню шахматиста. Так совпало, что на это же мероприятие пришел Песков. Неизвестно о каких-то официальных переговорах между ними, никаких господрядов ФИДЕ тоже вроде бы не обещали. Да даже фотографии с этой «встречи» не так и просто найти.

Хрупкий баланс

Но: «Дворкович должен предстать перед комитетом по этике и дисциплине и быть уволен», — считает глава Шахматного союза Берлина Пауль Майер-Дункер, о чем не преминул рассказать журналу Spiegel. Он призвал Германский шахматный союз осудить приезд Дворковича в Москву (интересно, откуда же он приехал?), а также пригласил чемпиона мира Вишванатана Ананда стать временным президентом ФИДЕ.

При всем наполеоновском размахе планов критикуют Дворковича довольно часто и с обеих сторон. В России он многим кажется недостаточно «патриотичным» — ведь именно благодаря послаблениям ФИДЕ Россию с февраля 2022 года покинуло более 150 шахматистов. За рубежом он, наоборот, «рупор Кремля» — ФИДЕ наказывала иранскую судью за выход на турнир в футболке с украинским флагом, а на конгресс, где должны были проходить первые выборы в карьере Дворковича, он появился якобы на личном джете с огромной командой помощников.

Представитель Великобритании Малколм Пейн рассказывал о некой вечеринке перед выборами от Дворковича — мол, за спиной у него явно стоял Кремль. В 2022 году, уже после начала специальной военной операции на Украине, Дворковича переизбрали на пост тремя четвертями голосов. Вторым был украинец Александр Баришполец с 16 голосами против 159. Единственное, что роднит Дворковича и Пескова в этом смысле — пресс-секретарь президента РФ поздравил россиянина и назвал событие «большой победой».

Несмотря на то что заявление из Берлина вряд ли вызовет переполох, давление на Россию в этом виде спорта возрастает. Российские спонсоры, аффилированные с государством, из шахмат ушли. Очередной сюжет — съемка украинки Анны Музычук в проморолике ФИДЕ, которая уже вызвала негодование у наших соседей. Не добавляет оптимизма и последнее заявление Яна Непомнящего о нежелании играть за сборную России. Также России из-за негатива в Европе пришлось уйти в азиатскую федерацию, и в ФИДЕ этому препятствовать не стали. Российский шахматный рынок остается огромным, достаточно увидеть это по паре часов игры на chess.com.

Но очевидно, что избранного на четырехлетний срок год назад Дворковича убирать не будут. Для такого должны произойти невероятные катаклизмы. А вот задуматься, почему со времен Ласкера в Германии так и не появилось топового гроссмейстера, Паулю Майеру-Дункеру стоит.