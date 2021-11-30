Счет в матче остается равным. Пятая партия состоится в среду, белые фигуры будут у россиянина.

Матч за звание чемпиона мира. 4-я партия

Магнус Карлсен (Норвегия) — Ян Непомнящий (Россия) — 0,5:0,5

Общий счет — 2:2

В Дубае состоялась четвертая партия матча на первенство мира между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим. Игравший белыми чемпион мира начал партию ходом королевской пешки. Соперники разыграли русскую партию. Оба действовали в дебюте очень быстро, демонстрируя глубокую дебютную подготовку.

На 18-м ходу, когда уже были разменяны ферзи и партия перешла в сложное окончание, белые применили новый план, связанный с переброской коня в лагерь соперника. Но, судя по реакции Яна, он был готов и к такому развитию событий. Белые пытались надвинуть свою центральную пешку d, а черные в ответ активизировали свою крайнюю проходную.

Возникла позиция динамического равновесия, и на 33-м ходу Карлсен, которому сегодня исполнился 31 год, зафиксировал ничью вечным шахом.

Таким образом, четвертая партия чемпионского матча-2021 оказалась пока самой короткой. На пресс-конференции оба гроссмейстера не скрывали, что после такого прямолинейного дебюта было тяжело найти какой-то острый вариант продолжения. Своими впечатлениями от матча с «СЭ» поделился чемпион России-2021 Никита Витюгов, который был секундантом Непомнящего при его подготовке к турниру претендентов-2020/21.

Думаю, в будущем мы увидим изменения формата чемпионского матча

— Сегодня было видно, что оба гроссмейстера были великолепно подготовлены к русской партии и шансов на результативный итог практически не было. Согласны?

— Да. Оба соперника были в рамках своей подготовки до последнего хода в партии. Ян оказался отлично готов к интересной идее Магнуса на 18-м ходу и отреагировал оптимальным образом. Это говорит о том, что россиянин хорошо подготовлен к матчу, провел отличную работу на сборах. Это, безусловно, приятный момент. А блестящая подготовка Карлсена — это давно не новость.

— В чемпионском матче сыграна 19-я ничья подряд. Допускаете, что в противостоянии Карлсена и Непомнящего не будет результативных партий? Или человеческий фактор в какой-то момент сыграет свою роль?

— Я не верю, что будет 14 ничьих подряд. Возможно, это натянутая аналогия, но она будет понятна. В футболе финалы чемпионата мира очень редко бывают зрелищными. Как правило, это скучные матчи, которые интересны только своим результатом и заканчиваются 1:1, 1:0... Да, в последнем финале Франция выиграла у Хорватии 4:2, но там изначально силы были неравны. То есть когда цель близка и на кону стоит очень многое, финалисты редко допускают ошибки. Плюс в шахматах есть специфика подготовки с компьютером. Поверьте, оба гроссмейстера были бы рады поиграть сложную содержательную позицию, но, к сожалению, это сейчас тяжело сделать технически. Шахматы дошли до такой стадии изученности, что в классику тяжело чем-то удивить оппонента. Но ближе к концу матча, по мере накопления усталости и возрастания напряжения, я ожидаю ошибок и результативных партий.

— На пресс-конференции у гроссмейстеров постоянно спрашивают про ничейный синдром. Это и самый популярный вопрос и среди болельщиков, которые смотрят онлайн-трансляции. Как думаете, в будущем формат матча на первенство мира может измениться? Возможно ли проводить его по регламенту Супертурнира в Ставангере, когда после ничьей проводится армагеддон?

— На сегодняшний день матч на первенство мира выглядит самым продаваемым продуктом нашего вида спорта. С другой стороны, ничья следует за ничьей. Силы равны, защита достойна атаки. Конечно, это противоречие. Думаю, в будущем мы увидим изменения формата. Если говорить про армагеддон, то я не уверен, что это правильная мысль. Это совсем крайняя мера, когда нарушается всяческая логика шахмат. Две партии в блиц — более приемлемый вариант, похожий на тай-брейк в теннисе. Но ничьи же бывают разные. Сравнительно быстрая, как сегодня. Или в результате сложнейшей борьбы, которая растягивается на шесть-семь часов. Понятно, что после семи часов заставлять шахматистов играть дальше — не совсем корректно. Хотя, возможно, это вынужденная мера и об этом надо думать. Проблема есть. Я с этим согласен.

Неправильно заставлять гроссмейстера приходить на пресс-конференцию, если он проиграл

— Пока самой интересной партией матча стала вторая. Что вы о ней скажете?

— Во второй партии мы увидели игру в шахматы, когда гроссмейстеры вышли за пределы своей подготовки. Она была полна ошибок, зевков, эмоциональных решений. На долю Яна и Магнуса выпало много переживаний, оба рисковали. Ян получил неудобную позицию по дебюту, затем Магнус зевнул. Это был голевой момент для Непомнящего, и очень жаль, что ему не удалось выиграть. Потом снова оценка перевернулась, и уже Карлсен создавал давление. Очевидно, что болельщики хотели бы видеть побольше таких партий.

— Как вы относитесь к пресс-конференциям после каждой партии? Например, Александр Грищук считает, что они вообще не нужны. Насколько вам они кажутся интересными?

— Мне кажется, что они очень интересны для зрителей и их, безусловно, стоит проводить. Но я бы внес одно изменение. Если шахматист проиграл, то он может отказаться от похода на пресс-конференцию. Неправильно заставлять его приходить на нее. Помните, как это было в матче Карлсен — Карякин? Когда выиграл Сергей, то Магнус сбежал с пресс-конференции, нарушив правила. Но он сэкономил силы, и возможно, это принесло свои плоды. А Сергей порядочно пришел, отсидел, но было видно, как тяжело ему она давалась. В таких случаях стоит проявлять гуманизм. В случае результативной партии — только победителя «мучить» вопросами.

Никита Витюгов: Любые шахматные успехи — это ерунда по сравнению с рождением сына. Чемпион России ответил на вопросы Этери Кублашвили https://t.co/0BmtoiKFYy



Фото: Этери Кублашвили #CFR #Superfinals2021 pic.twitter.com/wpvUneozs7 — CFR (@ruchess_ru) October 24, 2021

— В интервью после Суперфинала чемпионата России сказали, что ждете драму от чемпионского матча. После четырех партий ваше мнение не изменилось?

— Пока прошел только дебют, впереди нас ждет 10 партий. Сейчас видны признаки драмы, особенно во второй партии. Чего-то подобного я ожидаю в ряде партий во второй части матча.

— Вы сейчас готовитесь к турниру London Chess Classic, который начинается в эту пятницу. Хочется пожелать вам удачи и победы.

— Спасибо.