Непомнящий выносит всех на турнире претендентов. Но Карлсен не хочет с ним играть

Россиянин почти отобрался в матч за шахматную корону — но каким он будет, не знает никто.

Шахматы. Турнир претендентов

После 12 туров из 14

1. Ян Непомнящий (Россия) — 8,5

2. Хикару Накамура (США) — 6,5

3. Дин Лижэнь (Китай) — 6,5

4. Теймур Раджабов (Азербайджан) — 6

5. Фабиано Каруана (США) — 6

6. Рихард Раппорт (Венгрия) — 5

7. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — 5

8. Алишера Фируджа (Франция) — 4,5

К удивлению многих, 31-летний Ян Непомнящий на лету просвистел мимо всех соперников по турниру претендентов в Мадриде. Ему осталось набрать 0,5 очка в оставшихся двух турах, чтобы второй раз подряд стать претендентом в чемпионском матче. Достижение нечастое — за всю историю такое удавалось лишь пяти людям. Все остальные также наши: Василий Смыслов, Борис Спасский, Виктор Корчной и Анатолий Карпов.

От Непомнящего не ждал такой прыти никто

Дуэль 2021 года против Магнуса Карлсена у Непомнящего не задалась. После серии ничьих он проиграл в сверхдлинной, рекордной, 136-ходовой шестой партии и после этого надломился, быстро отдав матч досрочно.

После этого не раз высказывалось мнение, что это был пик карьеры Яна, и дальше его результаты пойдут на спад. И уж никак от него не ожидали второго подряд выхода на схватку с Карлсеном. Говорили, мол, россиянин слаб на длинной дистанции, а из предыдущей претендентской разборки вышел победителем только благодаря пандемии, разбившей турнир на два отдельных.

Однако после суперскоростной ничьи с американцем Хикару Накамурой (за 9 минут и 14 ходов) Непомнящий с 8,5 очка безраздельно лидирует в турнирной таблице после 12 туров из 14. Ближайшие его конкуренты — в двух очках, это сам Накамура и китаец Дин Лижэнь, попавший в сетку исключительно благодаря дисквалификации за политические высказывания Сергея Карякина. То есть кому-то из двух преследователей надо выиграть две партии подряд, а Непомнящему две уступить, и тогда по коэффициенту Сонненборна — Бергера кто-то может Яна обогнать. Очных встреч у лидера с преследователями не осталось, что делает погоню еще затруднительнее. Короче, брянец должен спокойно довести дело до конца. Видно, что к Мадриду он подошел просто в идеальном форме и ощущение реванша за неудачи в чемпионском матче донес сквозь прошедшие полгода.

Карлсен выбирает соперника

А дальше начинается самое интересное. Карлсен, проехавшийся по Непомнящему полгода назад, совершенно не горит желанием встречаться с ним еще раз. Как и со многими другими потенциальными соперниками. В одном из интервью Магнус даже сказал, что хочет защищать свой титул только от шахматиста нового поколения, например, француза-вундеркинда Алирезы Фируджи. Однако он турнир уже никак не выиграет и вообще идет последним.

— Возможно, эти слова многих разочаруют, — говорил Карлсен VG, — Если кто-то другой, кроме Алирезы Фируджи, выиграет турнир претендентов-2022, вряд ли я сыграю следующий матч за звание чемпиона мира. На протяжении большей части года мне было ясно, что этот матч (с Непомнящим. — Прим. «СЭ») должен стать последним. Это уже значит для меня не так много, как раньше. Я не чувствовал, что положительные моменты перевешивают отрицательные. Но это не значит, что я оставляю шахматы. Просто я могу попытаться добиться гораздо больше.

То есть Карлсен допускает для себя пропуск матча. Он и так властвует в мире шахмат с 2013 года, выдержал четыре защиты, сильнее всех сверстников, мультимиллионер, так что гонорар в миллион с лишним долларов за победу норвежца уже мало заинтересует. Да и вообще, доллар падает... Кто-то относится к поведению короля шахмат как высокомерию, многие считают, что он заслужил право выбирать, с кем ему играть и что ему в принципе стало скучно. Это немного напоминает UFC, разве что Аркадий Дворкович — не Дана Уайт.

Непомнящий выйдет фаворитом

Так или иначе, если норвежец решится пропустить матч, то играть будут победитель и вице-чемпион турнира претендентов. На второе место на данный момент помимо Лижэня и Накамуры претендуют азербайджанец Раджабов и американец Фабио Каруана. У них как раз сеча будет великая.

Кто бы ни вышел в такой финал, Ян будет в нем фаворитом. Правда, в восьми партиях против четырех претендентов на «серебро» турнира Непомнящий выиграл лишь одну — черными у Лижэня.

С одной стороны, будет уникальный шанс вернуть шахматную корону в Россию. С другой, ощущение ее неполноценности останется. У болельщиков — но оно точно не должно волновать россиянина. Для анналов истории неважно, какое настроение у Магнуса.