Непомнящий приблизился к победе на турнире претендентов. Уничтожил фаворита Карлсена черными

Сам норвежец так и не определился со своим участием в следующем матче за шахматную корону, зато точно сыграет на чемпионате мира по покеру.

Ян Непомнящий проходит турнир претендентов-2022 в Мадриде на каком-то невероятном подъеме. После 11 туров у него 8 очков или «+5» (пять побед и шесть ничьих). Он единственный, кто пока ни проиграл ни одно партии. Ближайший конкурент — Дин Лижэнь — отстает на 1,5 балла. Отыграть такое отставание за три тура — невероятно сложно. Хотя китаец одержал три победы подряд и сейчас максимально опасен. А вот Фабиано Каруана, наоборот, проиграл три матча из четырех во втором круге, откатившись аж на четвертое место.

250 губительных партий для Фируджи

После того, как турнир претендентов стали разыгрывать в 14-ти турах, максимальный результат показал Фабиано Каруана. В Берлине-2018 американец набрал 9 очков. Магнусу Карлсену, Виши Ананду, Сергею Карякину и Непомнящему хватило для успеха 8,5 очков. В Мадриде Ян может превзойти результат Каруана четырехлетней давности. Для этого ему надо набрать 1,5 очка в трех оставшись турах. Задача более, чем выполнимая.

Впрочем, это неважно. Главное остаться на первой строчке. И в четверг, 30 июня, Ян сделал огромный шаг к успеху, второй раз обыграв Алиреза Фируджу в столице Испании. В первом круге Фируджа полез в осложнения, где сам же и запутался, а спалив все время, начал играть наобум, за что молниеносно был наказан. Спустя девять дней ситуация повторилась. Алиреза играл с мыслью «пан или пропал», допустив ряд роковых ошибок белыми.

Уже в ходе партии выяснилось, что представитель Франции в ночь перед встречей с Непомнящим провел интернет-матч длиной в 250 партий: «Фируджа окунулся в свою стихию, сыграв в интернете за ночь матч длиной в 250 партий с комментатором турнира гроссмейстером [Дэниэлем] Народицким. Забавно, что и там победы добиться не удалось — но тем опасней будет разъяренный Алиреза», — написал в свои социальных сетях генеральный директор ФИДЕ, гроссмейстер Эмиль Сутовский.

Опаснее Фируджа не стал. Он главное разочарование турнира. Идет на последнем месте, одержав всего одну победу при четырех поражениях («-3»). После турнира претендентов его рейтинг заметно снизится. А ведь именно 19-летнего иранца Карлсен считал своим главным конкурентом. Только с ним он без раздумья был готов провести следующий матч за корону. Согласится ли он второй раз сразиться с Непомнящий — большой вопрос.

Чемпион мира переключился на покер

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

14-й чемпион мира Владимир Крамник считает, что реванша Карлсен — Непомнящий не будет: «Объективно Яна уже не догнать, — сказал Крамник в стрим Levitov Chess. — Но я не думаю, что Магнус Карлсен согласится сыграть с ним матч. С Каруаной или Накамурой он бы сыграл, там большие деньги. Да и политическая ситуация не располагает. Но это его право».

Сам Магнус комментируя промежуточные итоги турнира претендентов заметил, что Ян играет в своем стиле. Быстро, но не настолько сильно, чтобы навязать ему борьбу. Поэтому пока он не думает о матче за шахматную корону. Но это логично. Для начала надо увидеть контракт. Что же в нем может заманить Магнуса? Рекордный призовой фонд? Проведение матча в Норвегии? Перенос его на 2023 год? Посмотрим.

Пока же Карлсен сосредоточен на другом виде спорта. Он примет участие в «Мировой серии покера» (WSOP) в Лас-Вегасе, которая приравнивается к статусу чемпионата мира. Так что, 6 июля можно будет понаблюдать его игру за карточным столом. Магнус признался, что никогда сознательно не обучался игре в покер, но любит поиграть с друзьями. Приглашение же на турнире в Лас-Вегасе он воспринял с большим энтузиазмом: «Всегда интересно сделать что-то в первый раз в жизни, — отметил Карлсен норвежским СМИ. — Сыграть на чемпионате мира по покеру — это забавно. Я люблю сильную конкуренцию. Постараются сделать все возможное».

Положение после 11-го тура (из 14)

1. Ян Непомнящий — 8

2. Дин Лижэнь — 6,5

3. Хикару Накамура — 6

4. Фабиано Каруана — 5,5

5. Раджабов — 5

6-7. Ян-Кшиштоф Дуда, Рихард Раппорт — по 4,5

8. Алиреза Фируджа — 4

Пары 12-го тура (1 июля)

Непомнящий — Накамура

Раппорт — Каруана

Лижэнь — Раджабов

Дуда — Фируджа