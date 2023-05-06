Непо вновь сыграет с Дином и его секундантом Раппортом. Этап Grand Chess Tour в Бухаресте обещает быть горячим

На этот раз на кону 350 тысяч долларов.

Дин Лижэнь и Ян Непомнящий не стали брать паузу после тяжелейшей битвы за шахматную корону в Астане и уже в субботу, 6 мая, возьмут старт в первом этапе Grand Chess Tour-2023 в Бухаресте. Помимо участников чемпионского матча в столице Румынии сыграют еще четыре представителя топ-10: Аниш Гири, Фабиано Каруана, Уэсли Со и Алиреза Фируджа (для иранца это будет первый турнир за полгода), а также три участника последнего турнира претендентов в Мадриде: Максим Вашье-Ланграв (действующий чемпион), Ян-Кшиштоф Дуда и Рихард Раппорт. Относительным аутсайдером выглядит только местный гроссмейстер — 38-й номер рейтинга ФИДЕ Богдан-Даньел Дяк.

Дин и Рихард за три дня

Даже в отсутствие Магнуса Карлсена такого представительного состава давно не собиралось на одном офлайн-соревновании (все участники турнира имеют классический рейтинг 2700 или выше). Десяти гроссмейстерам предстоит сыграть круговой турнир с классическим контролем времени. Всего девять туров.

В первом туре Непомнящий сразу же сойдется с Раппортом, которого Дин назвал одним из ключевых факторов своей победы в Астане. «Раппорт поделился со мной множеством вдохновляющих дебютных идей, — сказал Ливень в интервью El Pais. — Я считаю, что играть компьютерные линии, которые сыграны и проанализированы множество раз — ужасно скучно. Мне хотелось сыграть что-то новое. Но я не настолько креативный человек, чтобы рождать подобные идеи. Мне кажется, у Рихарда совершенно иной взгляд на шахматы: он художник, я же ощущаю себя скорее философом. Думаю, что наше сотрудничество было полезно нам обоим».

Наверняка, у Яна будет большая мотивация взять верх над венгром, который с недавних пор стал выступать как раз за Румынию. С 17-м чемпионом мира Непомнящий сыграет белыми в третьем туре (8 мая). Вероятно, россиянин снова проверит китайского гроссмейстера в «испанке», в которой в Астане Дин всегда искал пятый угол. При этом не исключено, что качество их партии будет гораздо выше, чем в столице Казахстана. Гроссмейстеры будут чувствовать себя более расслабленно, справившись, пожалуй, с самым сложным испытанием в своей карьере в прошлом месяце.

Иранская интрига

С Алирезой Фируджей Непомнящему играть в седьмом туре черными. Казалось, что гроссмейстер, представляющий Францию, окончательно ушел в индустрию моды, но тут неожиданно подтвердил свое участие в Grand Chess Tour. Алиреза давно не играл в офлайн-турнирах, поэтому понаблюдать за ним будет очень интересно. Отметим, что Карлсен по-прежнему считает именно 19-летнего иранца самым талантливым игроком нового поколения.

«Я немного анализировал c Гукешем наши партии, хотя обычно этого не делаю, — подчеркнул Магнус в подкасте Sjakksnakk. — Было интересно посмотреть, как он рассчитал варианты, и сравнить это с собственными мыслями. Я вообще не видел часть вариантов, про которые он говорил. Это было впечатляюще! Нечто подобное я испытывал и с Праггом. Я не вижу многое из того, что видят они. Не знаю, является ли Абдусатторов самым талантливым, думаю, что нет, но он определенно обладает самыми развитыми спортивными качествами. Его концентрация и дисциплина впечатляют, он не боится рисковать и хорошо защищается. Он настоящий спортсмен с огромным потенциалом. Алиреза Фируджа сейчас занимается другими вещами, но он самый большой талант среди них».

Контроль времени в Бухаресте будет 90 минут на 40 ходов, 30 минут до конца партии плюс 30-секундные добавления с первого хода. Общий призовой фонд составит 350 тысяч долларов, из которых 100 тысяч долларов заберет победитель (второе место — 65 тысяч, третье — 48 тысяч).

Отметим, что после Бухареста Grand Chess Tour-2023 продолжится в Варшаве (19-26 мая, рапид и блиц) и Загребе (3-10 июля, рапид и блиц), а завершится в одном из самых «шахматных» городов США — Сент-Луисе. Сначала пройдет турнир по рапиду и блицу (12-19 ноября), а затем и знаменитый Sinquefield Cup (20 ноября — 3 декабря) с классическим контролем. Напомним, что в прошлом году именно на Sinquefield Cup Ханс Ниманн смог обыграть Карлсена, после чего 16-й чемпион мира покинул Сент-Луис.